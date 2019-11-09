Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной

Задержанный по обвинению в убийстве 24-летней выпускницы доцент СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Александра Почуева.

— Мой подзащитный оформил явку с повинной, — сказал Почуев.

Напомним, преподавателя СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. В квартире мужчины позже нашли обезображенное женское тело. Сотрудники ГСУ СКР по Москве задержали его как подозреваемого.

В СМИ появилась информация, что жертвой Соколова стала его 24-летняя выпускница, с которой у него был роман. Позднее в Мойке нашли часть останков девушки.

В университете шокированы произошедшим, а студенты называют Соколова хорошим лектором и болеющим профессией преподавателем.