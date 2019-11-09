СМИ: Жертвой петербургского преподавателя стала его 24-летняя выпускница

Жертвой доцента СПбГУ Олега Соколова могла стать его 24-летняя выпускница, по данным "Mash на Мойке", именно её обезображенное тело обнаружили в квартире преподавателя.

Очевидцы рассказывают, что девушку и Соколова связывали романтические отношения, кроме того, они вместе работали над научным трудом о личности Наполеона.

Напомним, преподавателя СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Сообщалось, что в квартире мужчины позже нашли обезображенное женское тело. СКР задержал его как подозреваемого.