СКР заявил о задержании доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве

Следователи задержали преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова по подозрению в убийстве. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по городу.

— Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения, — говорится в сообщении.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Сообщалось, что в квартире мужчины позже нашли обезображенное женское тело. Сейчас вход в подъезд его дома оцеплен, ведутся следственные действия.