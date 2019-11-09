Студенты рассказали о доценте СПбГУ Соколове: Эпатажный и болеющий профессией

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, которого задержали по подозрению в убийстве, пользуется уважением среди студентов, многие из них отказываются верить в произошедшее. Об этом учащиеся рассказали Лайфу.

— Как преподаватель и человек Олег Валерьевич пользуется огромным уважением... Мне кажется, этот человек очень далёк от подобных скандалов. К тому же Олег Валерьевич никогда не ходит с рюкзаком, — отметила собеседница Лайфа.

Ещё один учащийся назвал Соколова эмоциональным и эпатажным лектором, выдающимся учёным и человеком, болеющим профессией. Он отметил, что студенты любят его занятия и очень обеспокоены такими новостями.

В Санкт-Петербургском государственном университете заявили "Интерфаксу", что шокированы такой ситуацией, и выразили соболезнования родным и близким погибшей девушки.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили из реки Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Сообщалось, что в квартире мужчины позже нашли обезображенное женское тело. Сейчас вход в подъезд его дома оцеплен, там ведутся следственные действия. Ранее в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что Соколов задержан по подозрению в убийстве.