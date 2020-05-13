Главный инфекционист США считает заниженным число смертей от коронавируса в стране

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что реальное число жертв коронавирусной инфекции в стране может быть больше чем, в официальной статистики.

- Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как CoViD-19, потому что они не были госпитализированы, - сказал Фаучи на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США.

По данным Университета Джона Хопкинса, смертельными в стране считаются 82 356 случаев. По мнению Фаучи, реальная цифра, вероятно, выше, но на сколько именно процентов он сказать не может.

Инфекционист отметил, что преждевременное снятие карантинных мер в некоторых штатах или городах может привести к увеличению числа заражённых. Он добавил, что необходимо придерживаться поэтапного снятия ограничений.

Также Фаучи уточнил, что ситуация с коронавирусом в США ещё не находится под полным контролем, но Штаты движутся в правильном направлении.

По последним данным, в США зафиксировано 1 369 376 случаев заболевания. 230 287 человек вылечились.