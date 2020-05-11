Вынужденная изоляция. В жилом доме в Новой Москве рухнул козырёк подъезда

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В посёлке Коммунарка рухнул козырёк одного из жилых домов. В результате происшествия никто не пострадал, но жильцы дома застряли в здании и не могут выйти.

Инцидент произошёл на улице Сосенский Стан. В настоящий момент спасатели разбирают завалы. Причины происшествия выясняются.

По словам жителей дома, сдан он был в 2014 году, а люди начали заселяться в 2015-м.

— Все семьи с детьми, у меня у самого шестеро детей. Выходя с ними из подъезда, все понимают, что необходимо время. Хорошо, что в этот момент там никого не было и никто не пострадал. Внутри подъездов что-то постоянно отваливается, в моём подъезде отвалена плитка, а там просто пустота. То, на чём она должна держаться, наляпана как жвачкой, как будто хотели прилепить, — рассказал очевидец, проживающий в этом здании.

Менеджер управляющей компании Алла Жидких заявила, что будет проведена экспертиза, по какой причине произошло обрушение. Она считает, что подрядчик не виновен в данной ситуации, а были нарушены элементы конструкции.

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин отметил, что изменится схема входа в подъезды у всех 24 домов этой серии. Он также добавил, что выясняются причины происшествия. По его словам, все остальные подъезды дома будут также проверены специалистами.