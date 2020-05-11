Родственники забрали домой 12 постояльцев хосписа в Красногорске, где при пожаре погибло девять человек

Родственники забрали ещё 12 постояльцев частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в ночь на 11 мая произошёл пожар, жертвами которого стали девять человек. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

— Наша задача была помочь тем людям, которые попали в беду. 12 человек, эвакуированных из дома, где был пожар, забрали родственники. Это случилось, в частности, благодаря работе сотрудников администрации, — заявила журналистам глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Она подчеркнула, что за пятью из 24 жильцов соседнего дома не приехали родные, а потому их доставили в санаторий "Отдых" в Жуковском.