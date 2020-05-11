Лайф выяснил, как начался пожар в красногорском хосписе

Лайфу стало известно, как сотрудники частного хосписа в Красногорске обнаружили, что в здании начался пожар.

По данным нашего источника, нянечка, почувствовав запах дыма, разбудила медсестру. Они обнаружили, что плотный дым идёт из комнаты на втором этаже, после чего вызвали пожарных. Сотрудники хосписа самостоятельно вытаскивали на улицу пожилых людей.

Как сообщил источник, пожарные ехали долго и сотрудники несколько раз с криками звонили в "112". Также Лайфу стало известно, что часть сотрудников при устройстве в хоспис не заключали никаких договоров и не подписывали документов.