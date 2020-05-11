СКР назвал возможную причину пожара, унёсшего жизни девяти постояльцев подмосковного хосписа

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Пожар в хосписе для пожилых людей в Красногорске мог возникнуть из-за неисправной проводки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным следствия, во время тушения пожара спасатели обнаружили тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет, ещё девять постояльцев хосписа госпитализировали. На месте трагического происшествия продолжают работать специалисты.

Напомним, пожар в хосписе произошёл сегодня ночью. По документам "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно и её осуществляла патронажная фирма, которая оказывала услуги по уходу за людьми преклонного возраста. Власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа.