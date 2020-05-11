Воробьёв поручил узнать, какая помощь нужна пострадавшим при пожаре в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в частном хосписе в Красногорске. Он также поручил первому заместителю председателя правительства региона разобраться с тем, какая помощь необходима пострадавшим.

Он рассказал, что руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев докладывал ему о ситуации на месте трагедии на протяжении всей ночи.

— Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимся в беде людям, — приводит его слова телеграм-канал "Воробьёв LIVE".

Ранее Лайф сообщал, что власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа. О том, что в доме, где произошёл пожар, был "пансионат для престарелых", стало известно только после происшествия, так как по документам это частный дом.