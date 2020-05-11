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Воробьёв поручил узнать, какая помощь нужна пострадавшим при пожаре в Красногорске

Он добавил, что всю ночь следил за ситуацией.

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Фото © Instagram / elmirakhaimurzina

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в частном хосписе в Красногорске. Он также поручил первому заместителю председателя правительства региона разобраться с тем, какая помощь необходима пострадавшим.

Он рассказал, что руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев докладывал ему о ситуации на месте трагедии на протяжении всей ночи.

Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимся в беде людям,приводит его слова телеграм-канал "Воробьёв LIVE".

Ранее Лайф сообщал, что власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа. О том, что в доме, где произошёл пожар, был "пансионат для престарелых", стало известно только после происшествия, так как по документам это частный дом.

По данным СМИ, организатор бизнеса сообщил о полном соответствии закону и соблюдении пожарных норм, по его словам, причиной стало самовозгорание. Согласно предварительной версии, причиной инцидента мог стать неисправный водонагреватель в душевой.

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