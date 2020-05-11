СМИ: Американская компания заплатила Тимошенко 11 млн долларов, чтобы избежать суда

Юридическая фирма из Нью-Йорка выплатила бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и её адвокату 11 миллионов долларов, чтобы они отказались от мысли обращаться в суд. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Как уточняется, в 2018 году Тимошенко заявила, что нью-йоркская адвокатская контора Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году "обеляла деятельность (экс-президента Незалежной Виктора) Януковича". После общения с журналистами она через своего адвоката обратилась в компанию Reid Collins & Tsai, чтобы узнать, каковы шансы засудить фирму.

Источник издания утверждает, что в конечном итоге Skadden выплатила Тимошенко и её адвокату Сергею Власенко "$11 млн или больше", чтобы те согласились не подавать иск в суд. В представленных украинским властям декларациях экс-премьер и её представитель якобы указали, что получили в тот период по 5,5 миллиона, однако название фирмы Skadden в документах не фигурировало.

Отмечается, что в январе прошлого года власти США обвиняли американскую адвокатскую компанию в нарушении законодательства в сфере работы иностранных агентов из-за сотрудничества с украинским правительством. По данному разбирательству контора выплатила властям 4,6 миллиона долларов.