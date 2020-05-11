В МИД Китая выступают против переписывания истории Второй мировой войны

Пекин выступает против переписывания истории Второй мировой войны и настаивает, что вклад России и Китая в Победу не должен предаваться забвению. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

— Как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН, Китай и Россия считают необходимым оставаться приверженными широко признанному мнению об итогах Второй мировой войны, мы выступаем против переписывания истории, — приводит его слова РИА "Новости".

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в недавней беседе с президентом РФ президент КНР Си Цзиньпин назвал Вторую мировую войну беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Кроме того, он отметил, что обе страны понесли колоссальные потери.

Лицзянь добавил, что, по мнению Пекина, члены международного сообщества должны защищать итоги Второй мировой, также как и международную справедливость и беспристрастие. Он призвал также поддерживать мультилатеризм и способствовать глобальному развитию и сохранению миропорядка.

Напомним, 8 мая американские власти опубликовали поздравление в честь Дня Победы. В нём отмечалось, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, СССР там упомянут не был.