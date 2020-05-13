Татьяна Буланова пожаловалась на ухудшение состояния после выписки из больницы

Певица Татьяна Буланова сообщила об ухудшении состояния здоровья спустя некоторое время после выписки из больницы.
— Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая, — приводит слова Булановой "Стархит".
Артистка проходит лечение дома в Санкт-Петербурге и надеется, что не заразилась коронавирусом, хотя тест на CoViD-19 пока не сдавала.
— Если появится необходимость, сделаю это, — уточнила она.
Напомним, 11 апреля Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее певица вышла на связь и заявила об улучшении самочувствия, однако находясь при этом в реанимации. Затем звезда 90-х была переведена из реанимации в обычную палату.