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Татьяна Буланова пожаловалась на ухудшение состояния после выписки из больницы

Тест на коронавирус она пока не сдавала.

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Фото © Instagram / bulanova.official

Певица Татьяна Буланова сообщила об ухудшении состояния здоровья спустя некоторое время после выписки из больницы.

Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая, — приводит слова Булановой "Стархит".

Артистка проходит лечение дома в Санкт-Петербурге и надеется, что не заразилась коронавирусом, хотя тест на CoViD-19 пока не сдавала.

Если появится необходимость, сделаю это, — уточнила она.

Напомним, 11 апреля Буланову госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее певица вышла на связь и заявила об улучшении самочувствия, однако находясь при этом в реанимации. Затем звезда 90-х была переведена из реанимации в обычную палату.

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