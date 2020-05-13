Татьяна Буланова пожаловалась на ухудшение состояния после выписки из больницы

Певица Татьяна Буланова сообщила об ухудшении состояния здоровья спустя некоторое время после выписки из больницы.

— Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая, — приводит слова Булановой "Стархит".

Артистка проходит лечение дома в Санкт-Петербурге и надеется, что не заразилась коронавирусом, хотя тест на CoViD-19 пока не сдавала.

— Если появится необходимость, сделаю это, — уточнила она.