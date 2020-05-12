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Продажи iPhone упали на 77% из-за коронавируса

Физические магазины временно закрылись, мир приостановился. Логично, что люди стали реже покупать смартфоны.

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Фото © Public Domain

Продажи iPhone в апреле по всеми миру упали на 77% год к году. Об этом сообщает исследовательская компания KeyBanc.

Если сравнивать с мартом этого года, то продажи снизились на 56%. Главная причина — пандемия коронавируса, из-за которой физическим магазинам пришлось на время закрыться.

Ожидается, что выручка, операционная и чистая прибыль компании за второй квартал 2020 года упадут на 36%, 50% и 49% соответственно. Правда, аналитики уверены, что спрос на смартфоны Apple быстро восстановится.

Ранее Apple Store открылись в четырёх штатах Америки после карантина. Войти туда может ограниченное количество человек, каждому на входе измеряют температуру.

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