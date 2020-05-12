Продажи iPhone упали на 77% из-за коронавируса

Продажи iPhone в апреле по всеми миру упали на 77% год к году. Об этом сообщает исследовательская компания KeyBanc.

Если сравнивать с мартом этого года, то продажи снизились на 56%. Главная причина — пандемия коронавируса, из-за которой физическим магазинам пришлось на время закрыться.

Ожидается, что выручка, операционная и чистая прибыль компании за второй квартал 2020 года упадут на 36%, 50% и 49% соответственно. Правда, аналитики уверены, что спрос на смартфоны Apple быстро восстановится.