Продажи iPhone упали на 77% из-за коронавируса

Продажи iPhone в апреле по всеми миру упали на 77% год к году. Об этом сообщает исследовательская компания KeyBanc.
Если сравнивать с мартом этого года, то продажи снизились на 56%. Главная причина — пандемия коронавируса, из-за которой физическим магазинам пришлось на время закрыться.
Ожидается, что выручка, операционная и чистая прибыль компании за второй квартал 2020 года упадут на 36%, 50% и 49% соответственно. Правда, аналитики уверены, что спрос на смартфоны Apple быстро восстановится.
Ранее Apple Store открылись в четырёх штатах Америки после карантина. Войти туда может ограниченное количество человек, каждому на входе измеряют температуру.