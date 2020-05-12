В "Яндексе" назвали самую востребованную в будущем профессию

Профессия программиста станет наиболее востребованной на рынке труда в ближайшие несколько десятилетий. Так считает директор по распространению технологий компании "Яндекс" Григорий Бакунов. По его мнению, именно эти люди станут двигателем прогресса.

— Перспективы у этой специальности постоянно растут. Это одна из самых перспективных профессий ближайших 20–30 лет точно. Её можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперёд, — рассказал Бакунов в беседе с "Газетой.ру".

Он добавил, что эпидемия коронавируса и массовый переход на удалённую работу показали, что программисты отлично справляются с поставленными задачами как из офиса, так и из дома. Этот факт открывает большие возможности для специалистов из отдалённых регионов страны и маленьких городов, подчеркнул представитель "Яндекса".