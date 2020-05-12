Зоологу из Ростова-на-Дону грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке за сбор мёртвых жуков

Сотруднику зоопарка из Ростова-на-Дону грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке за сбор мёртвых жуков. Александра Игнатенко задержали в национальном парке после того, как насекомых нашли у него в карманах. Дело в том, что там нельзя ничего даже поднимать с земли. А позднее полиция обнаружила ещё мертвых жуков в номере Игнатенко.

По решению суда россиянина и его коллег отправили за решётку. В тюрьме он провёл полтора месяца, неделю из которых — в тюремном госпитале, потому что из-за слишком острой еды у него вновь открылась язва. В камере вместе с Александром находились 86 местных заключённых, они все спали на бетонном полу.

— У него были язвы пищевода. Думаю, в тюрьме произошло обострение. Сейчас ему лучше, но он очень переживает, нормально не спит и не ест, — сообщила Лайфу Елена Бондаренко, жена зоолога.

Александр с Еленой. Фото © Соцсети

Из-за пандемии коронавируса Александра отпустили под залог. Зоологу грозит штраф в сумму, равную приблизительно трём миллионам рублей, или же до 40 лет тюрьмы, если он не выплатит эти деньги. Игнатенко просит неравнодушных помочь со сбором денег.

— Саша с товарищами сейчас ждут очередного суда. Живут в отеле, хозяин разрешил жить бесплатно, потому как денег осталось немного. Коллеги писали письма послу, мы с родственниками общались с заместителем консула, помочь он нам не смог. Что это были за жуки, не могу сказать. Все документы представлены только на сингальском языке, нам даже копии на английском не предоставили, — рассказала Елена.

Супруга зоолога призналась, что до сих пор никто не понимает, какие обвинения вынесены Александру. В документах указано 277 позиций обвинения, но что это за позиции, пока непонятно, документ так и не удалось перевести. Следующий суд должен состояться 28 мая.

— Мне сейчас нужна прежде всего моральная поддержка. А если всё закончится худшим вариантом, то и финансовая, — отметила Елена.