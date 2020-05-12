В Якутске возбудили уголовное дело по факту резни в приюте для животных

В Республике Саха возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления ветеринарии Якутска. Решение было принято по результатам проверки районной прокуратуры в связи с обнаружением более 200 мёртвых животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура сообщила о фактах нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, а также об отсутствии должного ведомственного контроля. В связи с этим в отношении руководителя МУП "Жилкомсервис" и Департамента ветеринарии региона были возбуждены административные дела.

— Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении начальника Управления ветеринарии г. Якутска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), — говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в правоохранительных органах возбуждать не стали. В ближайшее время прокуратура даст оценку законности принятого решения.