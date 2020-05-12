В Норвегии испугались гнева России из-за радара с американской начинкой

Жители норвежской коммуны Вардё всерьёз опасаются реакции России на модернизацию радара системы "Глобус". Об этом сообщает издание NRK. Оборудование, размещённое в одноимённом городе с 1998 года, официально служит для отслеживания космического мусора на околоземных орбитах, однако, учитывая близость радара к российской границе, возникают закономерные опасения, что норвежская станция может быть использована и в интересах национальной ПРО США.

Страсти разгорелись с новой силой, когда стало известно, что военные устанавливают на радар новое американское оборудование. Местным жителям это не по душе: они считают это провокацией против России, а потому нервничают и боятся. Издание приводит слова жителей Вардё о том, что власти "поставили под угрозу" весь их городок. Некоторые вообще сомневаются в законности модернизации этого оборудования. Мол, под новым радаром живёт две тысячи человек, люди не знают, как им "спасать жизни и здоровье".

К слову, мэр муниципалитета Эрьян Йенсен тревогу жителей разделяет.

— Радар — это заноза в глазу у России. Обострение ситуации исключить нельзя, — говорит он.