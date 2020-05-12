"Привыкаем". Москвичи рассказали Лайфу об отношении к масочному режиму

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Жители Москвы без особого энтузиазма, но с пониманием относятся к обязанности с 12 мая носить в общественных местах и городском транспорте маски и перчатки. Большинство опрошенных Лайфом придерживаются философского принципа "надо так надо".
Один мужчина вместо медицинских перчаток надел рабочие тканевые. Некоторые опрошенные посетовали на повышение стоимости масок, а других больше смущает, что в них "тяжело дышать".
Напомним, что в Москве за отсутствие средств защиты в общественных местах и транспорте теперь грозит штраф до пяти тысяч. В первый день действия этих мер, то есть сегодня, нарушителям будут только выносить предупреждение.