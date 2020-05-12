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Песков прокомментировал Лайфу встречу Путина и Сечина без масок

Глава государства принял сегодня руководителя "Роснефти" в резиденции Ново-Огарёво.

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Фото © Пресс-служба Кремля

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина в подмосковной резиденции не является нарушением масочного режима, заверил Лайф пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет, не является, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как ранее писал Лайф, глава государства принял Сечина в государственной резиденции Ново-Огарёво, где он живёт и работает во время пандемии коронавируса. Президент обсудил с руководителем "Роснефти" сложную ситуацию, которая сложилась в отрасли энергетики из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных котировок.

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