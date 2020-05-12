Песков прокомментировал Лайфу встречу Путина и Сечина без масок

Как ранее писал Лайф, глава государства принял Сечина в государственной резиденции Ново-Огарёво, где он живёт и работает во время пандемии коронавируса. Президент обсудил с руководителем "Роснефти" сложную ситуацию, которая сложилась в отрасли энергетики из-за пандемии коронавируса и падения нефтяных котировок.