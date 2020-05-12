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Путин назвал победой спуск на воду первого танкера на газомоторном топливе

В "Роснефти", по словам Сечина, не верили в окончание строительства судна.

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Владимир Путин и Игорь Сечин. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил главе государства о том, что спущен на воду первый танкер типа Aframax на газомоторном топливе, построенный на дальневосточном судостроительном заводе "Звезда". Сечин отметил, что в сложившихся условиях экономического кризиса в окончание строительства судна никто не верил.

Я знаю. Это реальная победа, поздравляю,ответил Путин.

Накануне президент России Владимир Путин призвал создать условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей экономики везде, где это возможно, а также представил новые меры поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса.

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