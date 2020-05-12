Путин назвал победой спуск на воду первого танкера на газомоторном топливе

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил главе государства о том, что спущен на воду первый танкер типа Aframax на газомоторном топливе, построенный на дальневосточном судостроительном заводе "Звезда". Сечин отметил, что в сложившихся условиях экономического кризиса в окончание строительства судна никто не верил.