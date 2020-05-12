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Беглов поблагодарил медперсонал больницы за спасение пациентов во время пожара

Губернатор Санкт-Петербурга пообещал оказать помощь родственникам погибших.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Профессионализм и самоотверженные действия врачей и медперсонала помогли избежать большего количества жертв при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Работники больницы отключили подачу кислорода в палату. За спасение пациентов сотрудников медучреждения похвалил и поблагодарил губернатор города Александр Беглов.

Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное, они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьёзные последствия, — сказал губернатор.

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга распорядился проверить медицинское оборудование и противопожарную безопасность во всех стационарах города.

Как сообщал Лайф, на месте пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Данная техника была новой и поступила в больницу менее двух недель назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

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