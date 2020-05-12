Беглов поблагодарил медперсонал больницы за спасение пациентов во время пожара

Профессионализм и самоотверженные действия врачей и медперсонала помогли избежать большего количества жертв при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Работники больницы отключили подачу кислорода в палату. За спасение пациентов сотрудников медучреждения похвалил и поблагодарил губернатор города Александр Беглов.

— Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное, они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьёзные последствия, — сказал губернатор.