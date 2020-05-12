Путин обсудил с Сечиным меры господдержки "Роснефти"

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Речь шла о трудной ситуации, которая сложилась в отрасли энергетики на сегодняшний день. В частности, Сечин доложил Путину, что из-за "драматического состояния" глобального нефтяного рынка и в связи с сокращением добычи компании придётся оптимизировать часть капитальных затрат. Так, по его словам, если в прошлом году инвестиционная программа "Роснефти" составила порядка 950 миллиардов рублей, то в 2020-м её придётся сократить примерно на 200 миллиардов.

— В связи с сокращением добычи нам придётся принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании, — пояснил Сечин.

Чтобы поддержать инвестиционную динамику, глава "Роснефти" попросил помощи государства в смягчении банковской политики, относящейся к доступности кредитования.

— Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трёх лет мы всё-таки преодолеем кризис и надо будет обеспечивать рынок новыми объёмами углеводородов, — указал он.

Кроме того, Сечин попросил обратить внимание на ситуацию, связанную с геологоразведкой, а точнее — о переносе налоговых платежей по данному типу работ. Это, по его словам, помогло бы предприятиям отрасли быть более готовыми к выходу из кризиса, как и приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке.

— Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас — 1200, то это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня — больше двух тысяч: 2100 рублей, — добавил Сечин.

В свою очередь Путин отметил, как важно сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков "Роснефти", потому что она обеспечивает работой большое количество предприятий промышленности.

— Я понимаю ваши озабоченности, мы обязательно обсудим это, — указал президент, попросив передать предложения компании в письменном виде для более детального рассмотрения.