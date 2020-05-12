Краснодарский край откроет с июня санатории, а курортный сбор приостановит

С начала лета в Краснодарском крае возобновляется приём туристов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уточнив, что отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию. Кроме того, в регионе временно отменяется курортный сбор. Плату перестанут брать с туристов вплоть до 1 января 2021 года.

— Предприятия, имеющие медицинскую лицензию, могут начать работу в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором нашего края. Мы приняли решение при поддержке депутатского комплекса, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет, — сказал в ходе заседания оперативного штаба Кондратьев.

Как пояснил губернатор, обе меры направлены на то, чтобы регион легче справился с неблагоприятным периодом во время эпидемии коронавируса, особенно в части работы санаторно-курортного комплекса.

Также Кондратьев уточнил, что въезд отдыхающих в регион будет строго регламентирован. Для отдыха в санатории Краснодарского края понадобится санаторно-курортная путёвка. А ответственность за нахождение гостя на территории лечебного учреждения будет лежать на самом санатории.

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