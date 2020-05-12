Краснодарский край откроет с июня санатории, а курортный сбор приостановит

С начала лета в Краснодарском крае возобновляется приём туристов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уточнив, что отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию. Кроме того, в регионе временно отменяется курортный сбор. Плату перестанут брать с туристов вплоть до 1 января 2021 года.
— Предприятия, имеющие медицинскую лицензию, могут начать работу в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором нашего края. Мы приняли решение при поддержке депутатского комплекса, что курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет, — сказал в ходе заседания оперативного штаба Кондратьев.
Как пояснил губернатор, обе меры направлены на то, чтобы регион легче справился с неблагоприятным периодом во время эпидемии коронавируса, особенно в части работы санаторно-курортного комплекса.
Также Кондратьев уточнил, что въезд отдыхающих в регион будет строго регламентирован. Для отдыха в санатории Краснодарского края понадобится санаторно-курортная путёвка. А ответственность за нахождение гостя на территории лечебного учреждения будет лежать на самом санатории.
Ранее глава Кубани также рассказал Лайфу, когда откроются гостиницы на Чёрном море.
Напомним, ранее граждан РФ предупредили, что отдых в российских санаториях может подорожать на 40%, если Роспотребнадзор не смягчит свои рекомендации по соблюдению режима в туристический сезон.