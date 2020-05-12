Лайф узнал подробности об аппаратах ИВЛ, один из которых мог стать причиной трагедии в петербургской больнице

По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять пациентов, мог стать один из аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в отделении реанимации. Как рассказал источник Лайфа в больнице, данные аппараты получили около двух недель назад. Медучреждение сразу распределило технику по палатам. Ранее ни с одним из аппаратов ИВЛ ни отечественного, ни иностранного производства проблем не возникало, подчёркивает источник.

Также сотрудник больницы рассказал, что вспыхнул один из аппаратов в палате, где находились четверо пациентов. Все были на ИВЛ. Медсестра бросилась за огнетушителем, но помещение быстро заволокло дымом. Пациентов пытался достать из палаты один из врачей, он успел только остановить подачу кислорода и сам стал терять сознание, надышавшись продуктами горения. Дальнейшей эвакуацией людей из отделения занимались уже пожарные. Пострадавший врач сейчас в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

Источники Лайфа сообщают, что 24 апреля в медучреждение доставили 12 единиц техники "Авента-М". Официально "Уральский приборостроительный завод" также подтвердил, что направлял аппараты в Петербург.