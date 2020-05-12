Коэффициент заражаемости коронавирусом в Москве опустился ниже единицы

В Москве коэффициент распространения коронавируса опустился до минимального значения и составил 0,94. За сутки данный показатель уменьшился на 0,03. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальные данные столичного оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек заразилось от инфицированного пациента до того, как тот отправился на самоизоляцию. Рассчитывается он по специальной формуле, приведённой Роспотребнадзором. В регионах, коэффициент распространения в которых будет удерживаться на уровне не больше 1, в скором времени начнут снимать ограничительные меры.

В среднем по стране этот показатель уже несколько дней держится на отметке 1,04. При этом из десятки регионов — лидеров по количеству выявленных случаев коэффициент ниже единицы наблюдается в Дагестане (0,82) и Мурманской области (0,3). В Московской области показатель составляет 1,3, а в Санкт-Петербурге за сутки с 1,3 снизился до 1,2.