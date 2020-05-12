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В Москве заражённые коронавирусом более 46 тысяч раз нарушили режим карантина

В стране на сегодняшний день выявлено более 230 тысяч случаев инфицирования.

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Фото © Pixabay

В Москве за время самоизоляции заражённые коронавирусом жители более 46 тысяч раз нарушали режим карантина. Об этом сообщает РИА "Новости".

За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности, — сказал агентству министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он напомнил, что жители с выявленным коронавирусом не должны покидать квартиры или дома до полного выздоровления. Так они не будут подвергать опасности других людей.

Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки в России выявили ещё 10 899 случаев заражения коронавирусом. При этом у 4704 (43,1%) нет клинических проявлений коронавирусной инфекции. В Москве после лечения от коронавируса вылечилось ещё 1820 пациентов. Общее число выздоровевших в столице — 19 642 человека.

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