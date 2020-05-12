В Москве заражённые коронавирусом более 46 тысяч раз нарушили режим карантина

В Москве за время самоизоляции заражённые коронавирусом жители более 46 тысяч раз нарушали режим карантина. Об этом сообщает РИА "Новости".
— За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности, — сказал агентству министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
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Он напомнил, что жители с выявленным коронавирусом не должны покидать квартиры или дома до полного выздоровления. Так они не будут подвергать опасности других людей.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки в России выявили ещё 10 899 случаев заражения коронавирусом. При этом у 4704 (43,1%) нет клинических проявлений коронавирусной инфекции. В Москве после лечения от коронавируса вылечилось ещё 1820 пациентов. Общее число выздоровевших в столице — 19 642 человека.