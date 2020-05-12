В Москве ещё 1820 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве после лечения от коронавируса вылечилось ещё 1820 пациентов. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642, — сообщила вице-мэр.
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Ранее Лайф сообщал, что неправильный результат тестирования на коронавирусную инфекцию может быть получен либо в результате несоблюдения правил подготовки к тестированию, либо при неправильном проведении процедуры взятия биологического материала.