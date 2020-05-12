В Москве ещё 1820 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве после лечения от коронавируса вылечилось ещё 1820 пациентов. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642, — сообщила вице-мэр.