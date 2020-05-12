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В Москве ещё 1820 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших в столице — 19 642 человека.

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Фото © Pixabay

В Москве после лечения от коронавируса вылечилось ещё 1820 пациентов. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642, — сообщила вице-мэр.

Ранее Лайф сообщал, что неправильный результат тестирования на коронавирусную инфекцию может быть получен либо в результате несоблюдения правил подготовки к тестированию, либо при неправильном проведении процедуры взятия биологического материала.

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