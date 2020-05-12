Нарушителей масочного режима в Москве станут искать по камерам

Нарушителей масочного и перчаточного режима в столице станут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения на предприятиях, в магазинах или в общественном транспорте. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

— С помощью камер в транспорте может быть зафиксировано, что водитель без масок и перчаток, тогда транспортная компания может быть оштрафована. В отношении пассажиров, то есть физических лиц, а не юридического лица, протоколы о нарушении режима самоизоляции можно составить только очно, — рассказал он ТАСС.

Он пояснил, что на пассажиров не будут составлять протоколы на основании данных с видеонаблюдения. Однако людей без масок и перчаток станут отслеживать с помощью камер, после чего на место оперативно направят полицейских или контролёров для проверки.