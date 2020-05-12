В ЦОДД рассказали, как в Москве выявляют автомобили без спецпропусков

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На дорогах Москвы работает специальная система, позволяющая выявлять автомобили, владельцы которых не имеют цифровых спецпропусков для проезда по городу. Оповещения о таких машинах приходят полицейским прямо на рабочие планшеты. Об этом рассказал руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.

— Мы разработали в Москве систему "Карантин", которая работает на камерах, которые расположены в Москве. Данная система имеет вид мобильного приложения, сотрудник полиции имеет возможность самостоятельно выбрать камеру по направлению к нему, и на планшет будут приходить те номера автомобилей, которые едут без пропуска, — рассказал Леглер.

По его словам, система позволяет не останавливать для проверки наличия пропуска автомобили выборочно, а нацелена исключительно на машины без разрешения на проезд. Благодаря этому сотрудники не беспокоят тех водителей, которые передвигаются по Москве добросовестно. При этом Леглер подчеркнул, что для работы системы не было установлено дополнительных камер, весь функционал осуществляется через уже имеющиеся на дорогах столицы камеры фотовидеофиксации.