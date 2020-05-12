Феттель покинет Ferrari в конце сезона

Теперь 32-летний немецкий гонщик будет искать себе новую команду.

Ferrari сообщила, что не будет продлевать контракт с Себастьяном Феттелем. Таким образом, по окончании сезона немецкий пилот уйдёт из команды.

По информации иностранных СМИ, Феттель может перейти в Renault или McLaren.