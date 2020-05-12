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Опубликовано 12 мая 2020, 11:56

Феттель покинет Ferrari в конце сезона

Фото © sebastianvettel.de

Фото © sebastianvettel.de

Теперь 32-летний немецкий гонщик будет искать себе новую команду.

Ferrari сообщила, что не будет продлевать контракт с Себастьяном Феттелем. Таким образом, по окончании сезона немецкий пилот уйдёт из команды.

По информации иностранных СМИ, Феттель может перейти в Renault или McLaren.

Феттель с 2015 года представлял Ferrari. Он пришёл в команду в статусе четырёхкратного чемпиона в составе Red Bull. С итальянской скудерией он дважды стал серебряным призёром (2017-й, 2018-й) и один раз бронзовым призёром (2015-й).

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Кира Громова
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