Феттель покинет Ferrari в конце сезона
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Теперь 32-летний немецкий гонщик будет искать себе новую команду.
Ferrari сообщила, что не будет продлевать контракт с Себастьяном Феттелем. Таким образом, по окончании сезона немецкий пилот уйдёт из команды.
По информации иностранных СМИ, Феттель может перейти в Renault или McLaren.
Феттель с 2015 года представлял Ferrari. Он пришёл в команду в статусе четырёхкратного чемпиона в составе Red Bull. С итальянской скудерией он дважды стал серебряным призёром (2017-й, 2018-й) и один раз бронзовым призёром (2015-й).