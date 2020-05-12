Лайф публикует фото из палаты больницы в Петербурге, где в огне погибло четыре пациента

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В распоряжении Лайфа оказалось фото одной из палат больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где при пожаре погибло четыре пациента. Пятый умерший был найден в соседнем помещении.
Последствия возгорания видны на фасаде здания. Видео: Лайф
Огонь уничтожил всё находившееся в палате, потолок частично обрушился. В закопчённых обломках узнаются очертания аппарата ИВЛ и кровати.
Как ранее писал Лайф, в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге лечили больных с коронавирусной инфекцией. Пожар возник в палате № 2 , где лежали четверо подключённых к ИВЛ пациентов. Все они погибли. После пожара мёртвым нашли также больного из соседней палаты, причина его гибели устанавливается.