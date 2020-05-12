Заискрил ИВЛ, и всё затянуло дымом. Лайф восстановил картину смертоносного пожара в петербургской больнице

Лайф восстановил картину трагического происшествия в реанимационном отделении на шестом этаже больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Там пожар унёс жизни пяти пациентов. О происходившем рассказал источник.

По его словам, всё началось сегодня примерно в 6:20 утра. Один из аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) заискрил, и в считаные минуты помещения реанимации заволокло дымом. Сотрудники больницы через приёмный покой вызвали пожарных и стали эвакуировать пациентов.

Однако из самого отделения, где начался пожар, врачи уже никого вывести не смогли из-за слишком густого дыма. 15 человек оттуда вынесли прибывшие на вызов пожарные. Ещё пять человек остались в отделении, позднее их нашли без признаков жизни.