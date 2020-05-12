Умер один из создателей мультфильма "Падал прошлогодний снег"

Советский мультипликатор Борис Савин умер 9 мая после продолжительной болезни. Ему было 83 года. О смерти известного кукольника сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

— Умер Борис Савин — легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объёмных персонажей "Экрана"... Он успел и на "Союзмультфильме" поработать с Норштейном, Дегтярёвым, Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал, — сообщил он в "Фейсбуке".

Капков напомнил, что именно Савин создал большинство героев мультфильмов "Падал прошлогодний снег", "Волшебник Изумрудного города", "Дядюшка Ау", "Чертёнок № 13", "Как старик корову продавал", "Мальчик шёл, сова летела" и многих других. Он работал аниматором на киностудии "Союзмультфильм " в 1968–1974 годах, на ТО "Экран" — в 1974–1992 годах и на студии "Хилос" в Германии — в 1995–1997 годах.