Россиян предупредили о мошеннических клонах сайтов для видеозвонков

На фоне всеобщей самоизоляции из-за пандемии сервисы видеозвонков стали наиболее популярным способом общения. Однако пользователям стоит быть внимательнее — переходя на тот или иной сайт, можно оказаться на созданной мошенниками копии официального портала.

— Из-за большой востребованности услуг видеосвязи стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций. Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в СМС, — предупреждают эксперты "Роскачества".

Установка антивирусной программы в данном случае бесполезна. Эксперты советуют открывать ссылки только от тех людей, с кем вы договорились о видеосвязи. Скачивать приложения для видеоконференций следует исключительно из официальных магазинов, таких как AppStore и GooglePlay. Пароль должен быть разным для каждого сайта или приложения. Специалисты предупреждают, что поддельные сайты внешне ничем не отличаются от обычных, насторожить должно предложение ввести личные данные.

В "Роскачестве" также обратили внимание, что в некоторых сервисах у участников видеоконференции есть возможность записать разговор. Эксперты призывают не забывать об этом любителей поделиться секретной информацией.