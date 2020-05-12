СКР возбудил уголовное дело после пожара с жертвами в больнице в Санкт-Петербурге

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" возбуждено в Санкт-Петербурге по факту пожара в реанимации больницы Святого Георгия, после которого нашли тела пяти человек.
— На место происшествия выехало руководство ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, а также следователи созданной следственной группы. Проводятся первоначальные следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также собственное расследование причин и обстоятельств трагедии проведёт и Прокуратура Санкт-Петербурга.
Как сообщал Лайф, на месте пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге были найдены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.