Гидрометцентр пообещал россиянам неоднородное лето

Стремительно надвигающееся на россиян лето будет преимущественно тёплым, однако будет сопровождаться в том числе и периодами похолодания. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "Российской газете".

— Мы ожидаем, что лето будет тёплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания, — приводит его слова издание.

По его словам, уже в июне среднемесячная температура в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве будет превышать среднемесячные климатические нормы. Тогда как на территории всей европейской части страны, в том числе и столичном регионе, будет им соответствовать.