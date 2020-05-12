Гидрометцентр пообещал россиянам неоднородное лето

Стремительно надвигающееся на россиян лето будет преимущественно тёплым, однако будет сопровождаться в том числе и периодами похолодания. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "Российской газете".
— Мы ожидаем, что лето будет тёплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания, — приводит его слова издание.
По его словам, уже в июне среднемесячная температура в восточной части юга России и Северного Кавказа, а также на севере Урала, Сибири и в Туве будет превышать среднемесячные климатические нормы. Тогда как на территории всей европейской части страны, в том числе и столичном регионе, будет им соответствовать.
В пределах средних значений будет погодная обстановка и в июле, лишь в Хабаровском крае и на Камчатке ожидается их превышение. А вот в августе выше относительно уровня прошлого года температуры ожидаются на большей части Европейской России. Превышены климатические нормы будут в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, а также в северных частях Якутии, Магаданской области и Чукотки.