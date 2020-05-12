"Снежный апокалипсис". В Великий Новгород неожиданно вернулась зима — видео

Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Великом Новгороде в ночь на 12 мая похолодало до нуля градусов, а утром жителей ждал морозный привет от зимы. Город накрыл снегопад.

— Снежный апокалипсис. На фоне зелёных деревьев очень красиво, — говорит один из жителей.

Некоторые из горожан сокрушаются, что нужно очищать от снега автомобили, другие — о высаженных огородах, цветах и птицах с птенцами. А некоторые просто решили воспользоваться шансом и поспешили слепить майских снеговиков. Согласно прогнозу, днём воздух в городе прогреется до семи градусов.