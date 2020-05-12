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Спасавшим людей в петербургской больнице пожарным придётся сдать тест на CoViD-19 и уйти на карантин

По предварительным данным, в результате происшествия погибло пять пациентов.

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Видео © LIFE

Спасатели, принимавшие участие в тушении "красной зоны" больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сдали всё снаряжение на санитарную обработку. По данным источника Лайфа, все они в ближайшее время сдадут тесты на коронавирус, а затем отправятся на двухнедельный карантин во избежание угрозы распространения инфекции.

Напомним, возгорание произошло сегодня утром в реанимационном отделении на шестом этаже медучреждения. В результате пожара погибло пять человек. Все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Пожарные не исключили, что именно неисправный аппарат стал причиной трагедии.

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