Фигуристка Щербакова вслед за Трусовой "объявила" об уходе от Тутберидзе

На странице "ВКонтакте" двукратной чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой появилось сообщение об уходе от тренера Этери Тутберидзе. В нём было сказано, что спортсменка хочет развиваться и поэтому решила поменять наставника, но нового ещё не выбрала. Вскоре Щербакова в "Инстаграме" сообщила, что это сообщение является фейком.

— Моя страница в "ВКонтакте" была взломана. Информация, размещённая на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду, — написала фигуристка.

Фото © Instagram / anna__shcherbakova_

Ранее группу Тутберидзе покинула 15-летняя Александра Трусова, перейдя в академию Евгения Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым и 11-летней фигуристкой Вероникой Жилиной.