Александр Усик принял вызов украинского борца на бой

Известный боксёр Александр Усик прокомментировал вызов на бой украинского борца Богдана Грицая. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

— Друг мой, нет, ты никакой мне не друг, обычный гражданин. Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку… так что я выбираю оружие — ринг, бокс, — заявил боксёр.

По словам Усика, ему не нужны бои без правил, так как живёт и боксирует он по правилам.

Также украинский боксёр добавил, что готов встретиться на ринге со всеми, кто хочет вызвать его на поединок. Однако Усик подчеркнул, что сначала все желающие с ним побоксировать должны пройти медосмотр. Он также пообещал тщательно отбирать оппонентов.