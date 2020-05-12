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Александр Усик принял вызов украинского борца на бой

Однако боксёр заявил, что "оружие" выбирает он.

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Известный боксёр Александр Усик прокомментировал вызов на бой украинского борца Богдана Грицая. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Друг мой, нет, ты никакой мне не друг, обычный гражданин. Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку… так что я выбираю оружие — ринг, бокс, — заявил боксёр.

По словам Усика, ему не нужны бои без правил, так как живёт и боксирует он по правилам.

Также украинский боксёр добавил, что готов встретиться на ринге со всеми, кто хочет вызвать его на поединок. Однако Усик подчеркнул, что сначала все желающие с ним побоксировать должны пройти медосмотр. Он также пообещал тщательно отбирать оппонентов.

Напомним, украинский борец вольного стиля Богдан Грицай записал видеообращение, в котором вызвал Усика на бой без правил. Такое заявление он сделал после того, как боксёр сказал, что готов нокаутировать любого не согласного с ним "диванного" эксперта. Борец-вольник пообещал преподать "урок", при этом заявив, что "не ему решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам".

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