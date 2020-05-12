Украинский политолог заявил, что Зеленский — "слабак в роли президента"

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии принять самостоятельное решение и находится во власти чужих распоряжений. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала Topinform.

По его словам, в действительности транслируемые украинским лидером указания были разработаны представителями западных структур и международных фондов, а сам Зеленский не может ничего совершить.

— Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей — он не может уволить, — заявил Погребинский.

По словам политолога, его доводы подтверждаются недавними событиями, например, когда Зеленский таки пошёл против указаний и уволил генпрокурора Украины Руслана Рябошапку. Этот эпизод, по словам Погребинского, стал единственным, и, например, уже в нынешнее время президенту извне дают понять, что он не сможет уволить, например, главу НАБУ, поскольку тот представитель "колониального правительства".