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В конгресс США внесена резолюция о "нарушении прав человека в России"

Американские политики требуют освободить политических заключённых в РФ.

1994

Фото © Pixabay

В американский конгресс группа политических деятелей страны внесла резолюцию с осуждением "нарушения прав человека в России". Об этом сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.

Авторами документа являются председатель комитета, демократ Элиот Энгель и член комитета, республиканец Майкл Маккол.

Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключённых и призывает администрацию Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека, — говорится в заявлении.

В тексте резолюции российскую власть обвиняют в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод. Министерство иностранных дел РФ ранее подобную критику категорически отвергало.

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