В конгресс США внесена резолюция о "нарушении прав человека в России"

В американский конгресс группа политических деятелей страны внесла резолюцию с осуждением "нарушения прав человека в России". Об этом сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.

Авторами документа являются председатель комитета, демократ Элиот Энгель и член комитета, республиканец Майкл Маккол.

— Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключённых и призывает администрацию Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека, — говорится в заявлении.