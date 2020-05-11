Американец "выпил" пять тысяч бутылок вина из цистерны, пока она ехала по шоссе

Житель американского городка Модесто в Калифорнии по имени Габриэль Морено очень сильно хотел угоститься вином, однако не хотел за него платить. Поэтому мужчина решил пойти на ограбление, правда, задумал он опустошить не магазин, как это сделали бы многие на его месте, а сразу автоцистерну, в которой это вино перевозят. Об этом сообщает Metro.

Как видно на предоставленных изданием кадрах, 39-летний мужчина при помощи своего автомобиля останавливает большегруз и выходит из-за руля на дорогу. Водитель фуры понимает, что ждать чего-то хорошего от человека в одном нижнем белье, скорее всего, не стоит, поэтому пытается как можно скорее вернуться на дорогу.

Однако похитителю вина этой мимолётной остановки оказалось достаточно, он делает рывок и успевает зацепиться за лестницу на цистерне. После этого, по словам местного шерифа, преступник занимает положение, больше всего напоминающее человека, который рисует "снежного ангела", и открывает вентиль, после чего наслаждается происходящим.