Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за миллион долларов

Американский аукционный дом Julien's Auctions сообщил на своём сайте, что одним из лотов предстоящего мероприятия станет гитара фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна.

Уже известно, что стартовая цена инструмента составит один миллион долларов. Сообщается, что на этой гитаре Кобейн играл во время известного выступления группы Nirvana на MTV Unplugged в Нью-Йорке.

В релизе аукциона сказано, что певец выступал с этой электроакустической гитарой Martin D-18E 18 ноября 1993 года, примерно за пять месяцев до своей смерти. К музыкальному инструменту также прилагается оригинальный кейс.

Аукцион должен состояться 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз, а также онлайн на сайте аукционного дома.