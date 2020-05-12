ХК "Спартак" заключил контракт с финским нападающим Йори Лехтеря

Московский хоккейный клуб "Спартак" подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря, информирует пресс-служба красно-белых. Трудовое соглашение с 32-летним форвардом будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака». Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года. В прошедшем чемпионате Йори Лехтеря провёл 51 матч в составе СКА, записав на свой счёт 30 (15+15) очков. Всего в КХЛ у Йори 260 матчей и 194 (70+124) очка. pic.twitter.com/NHqqovCUBK

Йори Лехтеря — опытный хоккеист, успевший поиграть как в КХЛ, так и в НХЛ. В Национальной хоккейной лиге нападающий выступал за команды "Сент-Луис Блюз" и "Филадельфия Флайерз". В минувшем сезоне финн защищал цвета петербургского СКА. В составе армейцев форвард сыграл 51 игру, забросил 15 шайб и отдал 15 голевых передач при показателе полезности +4.