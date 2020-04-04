Танцы, челленджи и суперзавтраки. Плющенко и Рудковская — главные звёзды карантина

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Гном Гномыч — главные звёзды самоизоляции. Дома они совершенно не скучают и постоянно находят полезные занятия, развлечения, да и просто красиво живут. Помните недавний скандал вокруг Плющенко-младшего, когда Аршавин сказал Кержакову, что сын Плющенко делает всё будто из-под палки? Тогда футболисты как раз обсуждали танцы звёздной семейки. А их набралось уже столько, что можно смонтировать полноценный клип!

Челлендж с мгновенным переодеванием от Евгения и Саши. Узнали костюм из легендарного номера Sexbomb?

А вот та же история, но в главных ролях уже — Плющенко, Рудковская и плащ.

А ещё всё семейство просто обожает группу Little Big, которая поедет на Евровидение представлять Россию через год. Тут вам и Uno на коньках.

И Skibidi в деловых костюмах.

Не нравятся такие танцы? Медлячок тоже найдётся!

Плющенко и Рудковская — фанаты всевозможных челленджей. Вот тут они меняются ногами.

И без #киноизоляции тоже не обошлось. Пародия на "Титаник" явно войдёт в топ-видео с неожиданными концовками.

Рудковская регулярно делится с подписчиками своими завтраками.

А Плющенко не оставил семью без шашлыков.

Готовить научился даже Гном Гномыч!

Про тренировки тоже никто не забывает, ведь Плющенко-младший — действующий спортсмен, а Плющенко-старший — тренер. Вот тут Евгений так увлёкся, что едва не уронил на себя люстру.

При этом Плющенко и Рудковская успевают ещё и заниматься благотворительностью: отправляют продуктовые корзины для ветеранов войны и бытовые наборы для медработников с коронавирусом.