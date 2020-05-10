НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Турецкий футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Чтобы замести следы, он передал ребёнка врачам якобы с симптомами коронавируса.

4022

Фото © Twitter / Deportes Reports

Защитник турецкого любительского футбольного клуба "Бурса Йылдырым" Чевхер Токташ сознался в том, что убил своего пятилетнего сына Касима. Об этом пишет Daily Sabah.

Сообщается, что мальчик был доставлен в больницу с симптомами удушающего кашля и подозрением на коронавирус. Медики отправили ребёнка в отделение интенсивной терапии, где он умер спустя два часа.

Через 11 дней Чевхер Токташ сам пришёл в полицию и признался в убийстве. Он сообщил, что задушил собственного ребёнка.

Я положил подушку Касиму на голову, когда он лежал на спине. Затем позвал докторов, чтобы снять с себя подозрения. Никогда не любил младшего сына, даже когда он родился. Не знаю почему, просто не любил, — рассказал футболист.

Местная полиция уже задержала спортсмена, теперь ему грозит за убийство пожизненное заключение.

Выбор редакции

Loading...