Бизнес попросил разрешить турпоездки внутри России с 1 июня

Представители гостиничного бизнеса и туристических компаний России предложили с 1 июня разрешить турпоездки между регионами страны с низким уровнем распространения коронавируса. Соответствующее письмо направлено министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.

— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете Российского союза туриндустрии.

Также бизнес призывает с 1 июля 2020 возобновить взаимные турпоездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса. РСТ и РГА считают, что перечень разрешённых для посещения стран нужно будет постоянно дополнять, а с 1 января 2021 года полностью вернуться к существовавшему до начала пандемии формату туризма.

Помимо этого, авторы письма предложили предоставить туриндустрии налоговые каникулы взамен отсрочек в выплате налогов и освободить от платежей в соцфонды до марта 2021 года.