Количество ДТП на российских дорогах сократилось почти вполовину

В России количество ДТП в апреле этого года сократилось на 43,4% по сравнению с таким же периодом 2019 года, а число погибших от дорожных происшествий уменьшилось на 23,3%. Такие данные следуют из статистики Госавтоинспекции.

В апреле прошлого года произошло 11 037 ДТП, а в апреле этого года — 6250. В прошлом году в автоавариях погиб 1001 человек, в апреле 2020 года — 768 человек. Количество пострадавших в ДТП тоже сократилось — на 42,7%. В прошлом году их было 13 704, в этом — 7850.

Лидером по динамике снижения аварийности стала Чечня (88%). В апреле там произошла всего одна авария с одним пострадавшим. На втором месте Москва — аварийность снизилась на 66%. Далее идут Пермский край (65,2%), Курская (61,3%) и Магаданская (60%) области.

Сократилось и количество ДТП с участием нетрезвых водителей с начала года. Так, в 2019 году за этот период произошло 3171 ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения, в которых погибло 850 человек. А в этом году произошло 2914 ДТП, в которых погибло 624 человека.